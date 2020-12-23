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Франция наградит гражданством помогавших бороться с COVID-19 мигрантов

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Фото: Globallookpress.com

Власти Франции решили наградить гражданством мигрантов, помогавших стране бороться с пандемией COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Министерство внутренних дел Франции cообщило о запуске процедуры ускоренной натурализации для работников сферы здравоохранения, уборщиков и сотрудников магазинов. Сообщается, что более 700 человек уже получили гражданство или находятся на заключительной стадии его получения. В общей сложности получено около 2 890 заявок.

Обычно для получения французского гражданства необходимо прожить в стране пять лет, а также доказать наличие стабильного дохода и интегрированность во французское общество. Однако мигранты, которые работали на «передовой коронавируса», смогут получить гражданство лишь после двух лет проживания во Франции в знак благодарности за их «большие заслуги» перед обществом.

По последним данным, во Франции было выявлено 2 547 643 случая заражения коронавирусом. Всего от осложнений, вызванных заболеванием, умерло свыше 61 820 человек.

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