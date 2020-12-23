Кремль рассказал о влиянии нефтяного кризиса на Россию

Российскому энергетическому сектору пришлось существовать в нелегких условиях в 2020 году из-за разразившегося нефтяного кризиса, однако Россия смогла стабилизировать экономическую ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В Кремле отметили, что катастрофическое падение спроса на энергоресурсы вызвало большую нестабильность в сырьевом секторе российской экономики, а затем ударило по отечественной промышленности. «Но, по-моему, нашей стране очень хорошо получилось выйти из этих трудностей, стабилизировать ситуацию и ценовую мировую конъюнктуру», — рассказал Песков.

По его мнению, российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) показал устойчивость и надежность. «[Это позволяет], несмотря на все продолжающиеся пандемические трудности, с уверенностью смотреть на будущее российского ТЭК в следующем году и в обозримой перспективе», — добавил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак на встрече с Владимиром Путиным отметил, что в 2050 году многие страны мира планируют добиться углеродной нейтральности, что сделает нефть фактически бесполезной. По мнению Новака, в будущем России нужно сконцентрировать усилия на развитии внутреннего рынка и на диверсификации экспорта.