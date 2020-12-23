Российские ученые предупредили об опасности новых мутаций COVID-19

Российские ученые назвали опасную особенность мутации коронавируса, заявив URA.RU, что в результате изменений COVID-19 может не ослабнуть.

Так, доктор медицинский наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что новые мутации влияют не на ослабевание вируса, а на его жизнеспособность и приспосабливаемость к внешним условиям.

«Внешние условия — это, в том числе, количество иммунных людей: либо переболевшие, либо вакцинированные», — пояснил Жемчугов. Он предупредил, что, как только количество таких людей составит 70 процентов всего населения планеты, вирус уйдет в природу.

Профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ирина Шестакова согласилась с мнением о том, что коронавирус не ослабевает. По ее словам, даже в случае того, что вирус ослабнет, он никуда не денется. Специалист уточнила, что вирус уходит только тогда, когда ему не за что зацепиться.

Ранее во директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что повышенной угрозы для человечества от новых штаммов коронавируса не выявлено. По его словам, было исследовано более 1400 различных мутаций. Специалист добавил, что новый коронавирус, как и любой другой вирус постоянно накапливает генетические мутации.

Минздрав Великобритании объявил об обнаружении нового штамма коронавируса 14 декабря. Подобную мутацию обнаружили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Более 20 государств частично или полностью прекратили авиасообщение с Великобританией. Россия с 22 декабря также приостановила пассажирские перевозки на неделю.