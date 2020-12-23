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Мел Гибсон решил набрать вес для роли Санта-Клауса и перестарался

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Фото: Eddie Keogh / Reuters

Актер Мел Гибсон решил набрать вес для роли Санта-Клауса и перестарался. Об этом сообщает издание The Sun.

64-летний артист сыграл в ленте Эшома и Йена Нелмсов «Охота на Санту». Во время съемок создатели картины начали беспокоиться, что исполнитель главной роли станет чересчур тучным, и попросили Гибсона поменьше есть.

«Я спросил у парней, стоит ли мне есть больше мороженого и печенья. Они сказали: "Нет, ты идеален, оставь все как есть"», — рассказал Гибсон.

Проект, в котором он участвовал, называется Fatman, что переводится как «толстяк». Режиссеры отметили, что, несмотря на название фильма, актер не должен доводить себя до состояния ожирения.

Летом стало известно, что Мел Гибсон переболел коронавирусом. Из-за COVID-19 ему пришлось провести неделю в больнице.

Мел Гибсон — актер, режиссер, сценарист и продюсер, лауреат двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус». Он снялся в таких фильмах, как «Мэверик», «Чего хотят женщины», а также в трилогии «Безумный Макс» и картине «Храброе сердце», в которой выступил режиссером.

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