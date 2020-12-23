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Женщина не заметила беременности и приняла ребенка за камень в почках

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Фото: Unsplash

Жительница американского города Трентон, штат Огайо, не замечала собственную беременность, пока не начались роды. Об этом сообщает WLWT.

По словам 25-летней Кейтлин Перкинс (Kaitlyn Perkins), ранее врачи предупредили ее, что ей и ее мужу не удастся завести ребенка из-за проблем со здоровьем. «Но мы продолжали пытаться, — говорит она. — Мы пытались полтора или два года, но все тесты были отрицательными, и ничего не помогало».

Перкинс не знала, что ждет ребенка, пока не обратилась в больницу с жалобой на боль в животе. «Я думала, что это, должно быть, камень в почках», — объясняет женщина. После УЗИ ей сказали, что она на 38-й неделе беременности и отправили в операционную для экстренного кесарева сечения.

После рождения ребенка 25 минут реанимировали, а затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас его состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Уиган, графство Большой Манчестер, не знала, что ждет ребенка, пока у нее внезапно не начались роды. 28-летняя Таша Дэвис не заметила у себя ни одного признака беременности. Ее не тошнило по утрам, месячные не прерывались, а в прибавленном весе она винила карантин.

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