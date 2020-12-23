Стюардесса сделала сальто назад на борту самолета и попала на видео

Instagram / travellersofficialpage

Стюардесса авиакомпании British Airways выполнила акробатический трюк прямо на борту самолета. Происходящее попало на видео, запись была опубликована в Instagram-аккаунте @travellersofficialpage, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как бортпроводница делает сальто назад — резко отталкивается ногами от пола, сильно взмахивает руками, затем группируется в воздухе и жестко выпрямляется.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Поразительно», «Вот это акробатка, продолжай в том же духе!», «Впечатляет!», «Сделала это и засмущалась», «Когда заканчиваешь работу на рейсе без каких-либо неполадок», — писали они.

9 декабря в сети также появилось видео, на котором видно, как неизвестная сотрудница авиакомпании, одетая в мини-платье, поочередно закрывает две багажные полки с разных сторон прохода между кресел при помощи вертикального шпагата.