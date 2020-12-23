Мужчина тайно пользовался косметикой жены и придумал способ разбогатеть

Мужчина пытался избавиться от высыпаний на лице с помощью женской косметики, после чего придумал способ разбогатеть. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Пол Борг (Paul Borg) из Австралии много лет боролся с несовершенствами кожи, которые особенно сильно проявлялись, когда мужчина испытывал стресс. В попытках вылечить высыпания, он начал тайно пользоваться уходовой косметикой своей жены Бернадетт (Bernadette), однако вскоре женщина узнала об этом.

Согласно материалу, супружеская пара обсудила проблему Борга и пришла к выводу, что на рынке нет действенных продуктов, направленных на улучшение состояния кожи мужчины. После двух лет работы с учеными герои материала запустили серию уходовых средств Skills, специально разработанную для мужчин.

Отмечается, что пара опробовала более 20 разработанных специалистами продуктов, прежде чем выявила наиболее эффективный состав для своей уходовой косметики. Кроме того, они самостоятельно создали сайт бренда и придумали дизайн упаковки. По словам Борга, он стремился создать продукт, который было бы удобно брать с собой.

По информации издания, за первую неделю предпринимателям удалось продать 500 уходовых средств марки. Супруги подчеркнули, что запуск бренда прошел успешно, поэтому они направили все силы на его развитие.

В октябре рабочий ушел с завода и начал зарабатывать по два миллиона рублей в неделю. После увольнения Феликс Димитракис решил воплотить свою давнюю идею и открыть собственный бренд. Заметив дефицит на рынке товаров по уходу за волосами, он запустил косметическую марку Malia Hair. Предприниматель разработал проект вместе со своей женой.