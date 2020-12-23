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В российском регионе запретили караоке и корпоративы из-за COVID-19

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Забайкалье запретили корпоративы и караоке из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова зампреда правительства Забайкалья Александра Бардалеева.

Он объяснил такое решение властей большим числом заболевших новой коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. «Принято решение с 23 декабря по 15 января включительно запретить праздники в трудовых коллективах, шоу-программы, караоке», — заявил зампред правительства региона.

Массовые мероприятия запрещены на турбазах, в торговых центрах, гостиницах. Кафе и рестораны смогут работать в прежнем режиме — до 23:00.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил увольнением чиновникам, которые будут замечены на подпольных новогодних вечеринках. Он добавил, что необходимо показывать приверженность соблюдению мер, которые введены из-за распространения коронавируса.

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