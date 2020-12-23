Перенесшую выкидыш Меган Маркл заподозрили в новой беременности

Королевские поклонники запечатлели Герцогиню Сассекскую Меган в американском городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в мешковатой одежде и заподозрили ее новую беременность. Снимки появились на странице @dukeandduchessofsussexdaily в Instagram.

Меган Маркл и ее мужа принца Гарри сфотографировали у выхода из здания. В то время как герцог Сассекский появился на улице в легком лонгсливе без куртки, на его жене заметили шапку, зимнюю парку, высокие сапоги и объемную черную кофту. Многие комментаторы решили, что под мешковатой одеждой Маркл скрывает округлившийся из-за беременности живот.

Материалы по теме «Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи

«Она беременна», — заключил пользователь @joettasantiago66. С ним согласилась @beingdarlab: «Тоже об этом подумала. И надеюсь, что это правда». «Я тщательно рассмотрела фото и теперь мне кажется, что эта милая леди может быть беременна. Просто мои догадки, пожалуйста не закидывайте меня камнями», — прокомментировала еще одна поклонница королевской семьи с ником @clarencier.

25 ноября в издании The New York Times появилась статья, в которой Меган Маркл призналась о перенесенном в июле 2020 года выкидыше. Герцогиня Сассекская призвала людей делиться своей болью и поддерживать друг друга в сложные времена пандемии COVID-19.

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали официально исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им также пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.