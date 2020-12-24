В России объяснили «уродливость» российского «Северного полюса»

Форма российской самодвижущейся арктической платформы «Северный полюс» проекта 00903 объясняется тем, что данное «судно будет находиться большую часть времени во льдах, а благодаря бортам округлой формы льды не раздавят его, а будут выжимать на поверхность», заявил РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

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По его словам, при проектировании корабля «вдохновлялись знаменитой шхуной Fram, которая была построена специально для вмораживания во льды и прекрасно себя показала в течение трех лет арктического дрейфа норвежской полярной экспедиции [исследователя Фритьофа] Нансена». «Кстати, из-за странной формы бортов ее тоже обзывали, зато сейчас это легендарное судно, побывавшее в трех самых важных экспедициях столетия. Нашей платформе мы сулим не менее яркую карьеру», — сказал Макаров.

Таким образом специалист прокомментировал публикацию американского издания The Drive, в которой платформа «Северный полюс», в декабре спущенная на воду «Адмиралтейской верфью» в Санкт-Петербурге, была названа «самым уродливым кораблем» в мире.

В настоящее время «Северный полюс» проекта 00903 готов на 61 процент. Завершение строительства корабля намечено на 2022 год. Длина платформы — 83,1 метра, ширина — 22,5 метра, водоизмещение — более 10 тысяч тонн. Скорость корабля — не менее 10 узлов, экипаж — 14 человек, научный персонал — 34 человека. Срок автономной работы — до двух лет. Корабль имеет взлетно-посадочную площадку для вертолетов Ми-8 и Ми-38.