В США в российском Ил-76 заметили СИД-Истребитель из «Звездных войн»

Изнутри кабина советского (российского) тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, отличающегося остекленной носовой частью, выглядит как таковая у СИД-Истребителя из вселенной «Звездных войн» режиссера Джорджа Лукаса, отмечает The Drive, комментируя недавно появившийся в сети снимок от Минобороны России.

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«Реальность такова, что сходство между штурманским постом Ил-76 и кокпитом СИД-Истребителя, перехватчика или бомбардировщика не случайно. Джордж Лукас использовал огромное количество тем и образов Второй мировой войны, чтобы построить свой единственный в своем роде мир — включая корабли», — пишет американское издание.

The Drive напоминает, что самолеты с остекленной носовой частью получили широкое распространение и после Второй мировой войны. В частности, подобные решения использовала как коалиция западных стран во главе с США, так и государства коммунистического строя, направляемые СССР.

В ноябре Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что новый самолет Ил-76МД-90А сможет поднимать на 12 тонн больше, чем его предыдущая версия. По словам конструктора Андрея Юрасова, грузоподъемность летательного аппарата увеличена с 48 до 60 тонн, дальность полета — на 18 процентов. Расход топлива в результате модернизации снизился на 12-15 процентов.