Российский Ил-76 поднимет больше

Российский модернизированный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А сможет поднимать на 12 тонн больше, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

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Согласно конструктору Андрею Юрасову, грузоподъемность летательного аппарата увеличена с 48 до 60 тонн, дальность полета — на 18 процентов. Расход топлива в результате модернизации снизился на 12-15 процентов.

По словам специалиста, Ил-76МД-90А получил усиленные крыло и шасси, а также обновленные двигатели. Теперь панели крыла изготавливаются цельными, что уменьшило массу крыла, увеличило срок его службы и упростило технологию изготовления.

В декабре 2018 года «Звезда» показала проверку двигателя, бортовых систем, системы аварийного покидания, открывания и закрывания боковых дверей, системы кругового обзора визуального контроля и навигационного оборудования российского воздушного самолета-заправщика, созданного на базе Ил-76МД-90А.