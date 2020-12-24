Сдачу носителя российского «оружия Судного дня» перенесли

Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России атомной подводной лодки (АПЛ) К-329 «Белгород» проекта 09852, которая должна стать носителем беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон» («оружия Судного дня»), перенесена с 2020-го на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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По его словам, К-329 «Белгород», как и АПЛ «Казань» и «Новосибирск» проекта 885М («Ясень-М»), планировалось передать ВМФ до конца 2020 года. «Однако сроки сдачи перенесены на следующий год», — сказал источник.

Другой собеседник, подтвердивший данную информацию, перенос сроков сдачи данных субмарин, а также АПЛ «Князь Олег» проекта 955А («Борей-А») связал с независящими от производителя — северодвинского «Севмаша» — причинами. «В установленные сроки не выполнены запланированные программы испытаний», — уточнил источник.

В мае РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года. По словам собеседника, пуск состоится с борта К-329 «Белгород». Источник добавил, что «Посейдона» «в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов».