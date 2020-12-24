Украинские греко-католики решили «оторваться от России» по вопросу Рождества

Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкой епархии Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) решил встречать Рождество 25 декабря, чтобы «оторваться от России». Сообщение об этом появилось на сайте Религиозно-информационной службы Украины.

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Инициатива принадлежит настоятелю храма Василию Гасинцу и его прихожанам, ее также поддержали несколько других католических приходов. Отмечается, что такое решение было принято впервые. «Как по мне, 25 декабря — это не только о религии, но и о политике: чтобы праздновать Рождество со всем миром, с нашим папой и оторваться от России», — сказал настоятель.

Он отметил, что давно мечтал встречать Рождество вместе с остальным католическим миром, несмотря на то, что некоторым прихожанам этот вопрос может доставлять неудобство. Гасинец добавил, что 7 января в приходах также будет проведена Рождественская служба, так как верующим нужно привыкать к переменам постепенно.

На Украине насчитывается более 4,6 миллиона прихожан УГКЦ. Она считается крупнейшей в мире католической церковью восточного обряда по числу верующих и количеству приходов. Богослужения в ней проводятся преимущественно на украинском языке.