Голый мужчина в шлеме запрыгнул в машину полиции

В австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, голый мужчина в мотошлеме запрыгнул в полицейскую машину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина в шлеме на глазах у туристов и горожан, покупающих рождественские подарки, бегал по улице без одежды. Неожиданно он бросился наперерез автомобилю полиции, который как раз вызвали на место происшествия. Когда водитель притормозил, голый человек открыл боковую дверь и забрался внутрь.

Полицейские, не теряя времени, заперли двери. Когда нарушитель обнаружил, что попал в западню, он начал кричать и рваться наружу. Полиция Квинсленда заявила, что причиной непристойного поведения голого гражданина стало обострение психиатрического заболевания и что ему вряд ли придется нести ответственность за свою выходку.

Ранее в Берлине кабан украл у нудиста ноутбук. Обнаженный мужчина бросился в погоню за обидчиком и рассмешил окружающих. В итоге ему удалось отбить свое имущество. Когда он вернулся на поляну с ноутбуком, все ему аплодировали.