Рабочие в Крыму разгромили отремонтированную школу из-за невыплаты зарплаты

В крымском поселке Гаспра рабочие разгромили школу, где только что сделали капитальный ремонт, из-за невыплаты зарплаты. Таким образом они решили отомстить работодателю. Видео опубликовало издание Baza.

В ролике видно, как некий мужчина бьет молотком по стенам пустого здания, из-за чего те разрушаются. «Нету денег — нету работы», — говорит женский голос за кадром.

Сообщается, что трудности с ремонтом начались давно. Из городского бюджета на работы выделили 31 миллион рублей. Их должны были завершить еще в августе 2020 года, однако закончили только к зиме.

Однако в администрации Ялты ТАСС заявили, что данное видео интерпретировано неправильно. «Был зафиксирован процесс демонтажа оконных откосов, выполненных некачественно. Работу субподрядчика не принял генеральный подрядчик, строительный контроль, и потребовал ее переделать», — сказали чиновники.

По их информации, на данный момент откосы восстановили, качество работ проверяется управлением капительного строительства региона.

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