Мужчина решил подать в суд на родственника из-за розыгрыша

31-летний мужчина пустил к себе пожить 21-летнего двоюродного брата и остался без протеза ноги: родственник случайно испортил его во время розыгрыша. Мужчина решил попасть в суд на кузена и попросил пользователей Reddit оценить, прав ли он.

Автор поста объяснил, что его двоюродный брат фактически оказался на улице: его выгнали из студенческого общежития, а денег на съемную квартиру у него не было. Рассказчик согласился пустить кузена к себе, так как жил в доме один с двумя собаками и двумя птицами. Мужчина сделал это, несмотря на то, что родственник считает его сумасшедшим и обладает плохим чувством юмора, в частности, называет его роботом или терминатором из-за того, что он пользуется протезом ноги.

Вскоре после переезда двоюродный брат начал устраивать автору «розыгрыши», в которых использовал его личные вещи: одежду, телефон, протез, кухонную утварь и другие предметы. Однажды утром рассказчик проснулся и снова обнаружил, что рядом нет его протеза. Он вышел из себя, накричал на кузена и потребовал вернуть вещь. Парень пошел за протезом и обнаружил, что сломал его. Он начал извиняться, однако рассказчик пришел в ярость.

Мужчина позвонил своей тете, матери живущего у него кузена, и потребовал возместить ущерб. Женщина отказалась и заявила, что поломка — это вина самого автора, потому что он знал, что из себя представляет ее сын. Рассказчик уточнил, что у него нет денег на новый протез, и сказал тете, что обратится в суд.

Когда об этом узнали родители мужчины, они раскритиковали его поступок и попросили не судиться. Они также попросили его подождать и решать проблему после рождества, чтобы не портить семейное торжество. «В итоге я хожу на костылях и чувствую себя ужасно. Они все стараются заткнуть меня и просят подождать до конца праздников — якобы потом деньги найдутся. А моему кузену все это сойдет с рук», — пожаловался автор и попросил пользователей Reddit оценить ситуацию.

В комментариях многие поддержали рассказчика и раскритиковали его родственников. Поведение членов его семьи назвали «оскорбительным нонсенсом», а шутки брата — глупыми и незрелыми. Автору также порекомендовали выгнать двоюродного брата после случившегося. Некоторые также посоветовали мужчине попробовать найти деньги на протез на краудфандинговом сайте GoFundMe.