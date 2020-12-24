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Пациент с COVID-19 убил пожилого соседа по палате из-за молитвы

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Кадр: ABC13 News

В Калифорнии пациент с COVID-19 убил своего пожилого соседа по палате из-за молитвы. Об этом сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Убийство произошло утром 17 декабря в больнице калифорнийского города Ланкастер, где оба мужчины проходили лечение от COVID-19. По версии следователей, 37-летний Джесси Мартинес ударил своего 82-летнего соседа кислородным баллоном, когда тот начал молиться. Жертва скончалась на следующий день. До госпитализации мужчины не были знакомы.

На прошлой неделе сообщалось, что число новых случаев заражения коронавирусом в Калифорнии превысило аналогичные показатели в Индии, Германии или Британии, штат стал новым эпицентром пандемии в США. При этом число больничных коек в штате стремительно сокращается.

Также в Калифорнии приготовили рефрижераторы и мешки для тел погибших от осложнений, вызванных коронавирусом. Власти заказали пять тысяч мешков для трупов и 60 холодильников. Они будут располагаться у больниц. По словам губернатора Калифорнии Гэвин Ньюсом, сейчас штат переживает, возможно, самый напряженный этап с начала пандемии COVID-19.

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