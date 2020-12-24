Ребенок стал пилотом в семь лет и прослыл сенсацией

Мальчик из Уганды прослыл сенсацией в своей стране благодаря успехам во время обучения в летной школе. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, семилетний Грэм Шема (Graham Shema) пошел учиться на пилота еще в шесть лет. Как рассказала его мать, интерес ребенка к авиационной сфере возник после странного инцидента.

Женщина объяснила, что, когда мальчику было три года, пролетающий слишком низко полицейский вертолет сорвал крышу дома его бабушки, и это навсегда отложилось в памяти Грэма.

Спустя три года мать отвела его в летное училище, где юный пилот начал быстро осваивать профессию, изучая теорию авиационных двигателей и полетов. Позже мальчика допустили до настоящего самолета, и он трижды оказывался за штурвалом Cessna 172 в качестве второго пилота-стажера.

Когда местные СМИ узнали историю Шема, несколько изданий взяли у него интервью, и после этого ребенок прославился на всю страну. Он признался, что его кумиром и вдохновителем является глава компании SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Мне нравится Маск, я хочу, чтобы он рассказал мне про космос и потом мы отправились туда. Так же я хотел бы пожать ему руку», — поделился мальчик.

Кроме того, как стало известно журналистам, посол Германии и министр транспорта страны пригласили его встретиться с ними.

Ранее, в августе, девятилетний мальчик из США спас своего отца, который сломал шею в результате неудачного прыжка в воду. Ребенок вместе с семьей отдыхал на пляже и после заката уговорил отца прыгнуть в последний раз с дока. В этом месте оказалось недостаточно глубоко. Мальчик вытащил получившего травму отца на берег. Мужчину госпитализировали.