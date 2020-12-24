Депутат Госдумы прокомментировал приписанный ему грубый разговор с журналисткой

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин прокомментировал сообщения о том, что он в грубой форме отказался общаться с журналисткой «Настоящего времени». Разговор был опубликован ранее, сообщает Ura.ru.

По словам политика, в опубликованной записи, приписанной ему, слышен не его голос. Он предположил, что это постановка.

Вяткин отметил, что в Госдуме много рассуждают о клевете в интернете и даже приняли закон об ответственности за это. «И, видите, я сам стал жертвой клеветы или такой ситуации. Вот уже несколько часов в интернете распространяется запись якобы с моим грубым комментарием девушке журналистке», — сказал депутат.

Политик также представил аудио со своим голосом, чтобы сравнить его с записью якобы разговора с журналисткой. «Вы видите, что это два абсолютно разных голоса, комментарии здесь излишни», — добавил он.

23 декабря Госдума приняла закон о лишении свободы за клевету, максимальное наказание по которому — пять лет тюремного заключения. Так, за клевету в интернете грозит наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или лишения свободы сроком до двух лет.

Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы или пяти миллионов рублей штрафа — предусмотрено за клевету о совершении гражданином преступления сексуального характера и любого другого тяжкого или особо тяжкого преступления.