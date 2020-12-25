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В Армении предложили раздавать оружие в приграничных селах

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Фото: Aziz Karimov / Reuters

Мэр армянского города Капан Геворк Парсян предложил парламенту разрешить жителям приграничных с Азербайджаном сел носить охотничье оружие для защиты от провокаций, пишет «Sputnik Армения».

По его мнению, в доме у каждого мужчины на границе должно быть оружие на случай опасности, а при необходимости государство должно его раздавать. «Это даст нашим гражданам дополнительную уверенность», — подчеркнул мэр. Он отметил, что эта мера стала особенно актуальной после того, как несколько населенных пунктов в Сюникской области страны после конфликта в Нагорном Карабахе стали граничить с Азербайджаном.

Ситуация в Сюникской области Армении обострилась после того, как в результате вооруженного конфликта под контроль Азербайджана отошли несколько приграничных с регионом районов Нагорного Карабаха. Местные жители заявляют, что азербайджанцы вопреки перемирию несколько раз обстреливали позиции отступающих из них добровольцев. Они также опасаются, что Баку может атаковать приграничные села, и решили перекрыть дорогу к местному аэропорту.

10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурская (Сюникская) область Армении является «исторической землей» Азербайджана. В этот же список он включил города Ереван и Севан. Он также обвинил армянские власти в изгнании с этой земли тысяч азербайджанцев во времена СССР.

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