Растолстевшая девушка залезла в штанину двумя ногами и рассмешила подписчиков

Жительница английского города Суонси по ошибке получила посылку с джинсами слишком большого размера и рассмешила пользователей сети. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты Daily Star.

По словам Люси Пауэлл (Lucy Powell), за время самоизоляции она набрала несколько лишних килограммов. В связи с этим она купила джинсы на пару размеров больше, чем обычно, в интернет-магазине Pretty Little Thing. Получив посылку, девушка увидела, что штаны в два раза больше тех, что она ожидала получить.

Чтобы показать, насколько ей велики новые джинсы, девушка записала видео, в котором залезла в одну из штанин двумя ногами. Такими фотографиями она поделилась на своей странице в Facebook.

Подписчики с юмором восприняли ситуацию и пошутили над Пауэлл в комментариях. «Они могут стать твоим рождественским нарядом», «В них можно поместиться вдвоем!», «Возможно, они ошиблись 12-м размером и прислали 21-й», — писали они.

В ноябре высланное любимым дешевым брендом россиян пальто рассмешило клиентку. Речь идет о зимнем виниловом тренче коричневого цвета с поясом и воротником. В описании к продукту отмечалось, что заявленный на этикетке размер пальто полностью соответствует фактическому. Однако, когда покупательница Ив Керран получила свой заказ и начала примерку, выяснилось, что обновка ей очень велика.