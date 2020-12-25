В России за сутки умерли 563 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 563 пациента с коронавирусом. За все время пандемии в стране скончались 53 659 инфицированных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За день зарегистрировано 29 018 фактов заражения. Больше всего положительных тестов получено в Москве (7315), Петербурге (3751), Подмосковье (1576). Меньше всего — на Чукотке (15) и в Ненецком автономном округе (5).

Число случаев инфицирования с начала эпидемии приблизилось к трем миллионам; 2 398 254 человека поправились, в том числе 27 397 — за последние сутки.

24 декабря в стране был зафиксирован новый антирекорд по суточной летальности. В тот день скончались 635 инфицированных.