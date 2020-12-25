В Москве охранник забил до смерти коллегу на работе

В Москве задержали сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), который забил до смерти коллегу на работе. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 24 декабря в реставрируемом здании в Старопанском переулке было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Погибший лежал на кушетке в комнате охраны, со сломанными рукой и ногой, гематомами на теле. На стенах помещения были следы крови. С места происшествия были изъяты металлическая труба, отпечатки пальцев, удостоверение охранника, мобильный телефон и паспорт.

Сотрудники ЧОП рассказали, что погибший накануне распивал спиртное со старшим смены охраны — 55-летним Геннадием, уроженцем Мордовии. Он сообщил, что потерпевший упал и ему необходимо вызвать скорую помощь, а сам собрал свои вещи и уехал с работы.

Геннадия нашли в Щербинке и задержали. Следователи выяснили, что у него имеется судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве.