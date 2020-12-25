Киев ответил на заявление Лукашенко о перевозке оружия с Украины

Киев ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке «террористической группой» оружия с территории Украины. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал эти заявления инсинуациями, сообщает УНИАН.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси», — сказал Николенко.

Ранее Лукашенко заявил, что раскрытая спецслужбами 8 декабря «террористическая группа» планировала устраивать нападения по всей стране и тоннами завозила оружие с Украины. По его словам, речь идет о так называемой «группировке Автуховича» из семи человек, которую подозревают в поджоге дома одного из милиционеров и подрыве машины. Сейчас ее участники находятся под стражей. «Мерзавцы последние. Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину», — сказал политик.