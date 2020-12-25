Интимные фото пациентов пластических клиник оказались под риском попасть в сеть

Группа хакеров REvil пригрозила слить в сеть откровенные фотографии пациентов, которые пластические хирурги делали во время осмотров. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, неизвестные взломали облачные хранилища крупнейшей британской сети клиник Hospital Group и пообещали опубликовать данные, если не получат денежную выплату.

Речь идет об интимных фотографиях пациентов, которые хирурги делали до и после проведения операций для оценки результата хирургического вмешательства. Отмечается, что больше 900 гигабайт кадров с обнаженными людьми оказались под риском попасть в сеть.

Представители Hospital Group подтвердили факт взлома и подчеркнули, что компания проинформировала об этом своих клиентов и Управление комиссара по информации Великобритании (Information Commissioner's Office). Клиника также обратилась в местную полицию и Национальный центр кибербезопасности.

Ранее в ноябре эротическую съемку на российском заводе для новогоднего календаря слили в сеть. Приглашенные руководством Башкирского арматурного завода модели позировали в откровенном виде у станков в цехах завода, а также в переговорной комнате.