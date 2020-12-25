Ученые объяснили нежелание заниматься сексом до Рождества

Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии выявили закономерность между наступлением праздников и снижением сексуальной активности среди пар из католических стран. Об этом пишет The Guardian.

Исследователи проанализировали данные, полученные из приложения для отслеживания здоровья полумиллиона женщин и отметили, что количество половых актов резко снижалось в период с 22 декабря и до католического Рождества 25 декабря. Однако с началом запуска фейерверков в праздничную ночь фиксировался обратный всплеск, который длился несколько дней. Аналогичная ситуация складывалась накануне Пасхи, а на День Святого Валентина и Новый год сексуальная активность наоборот, увеличивалась.

По мнению ученых, такое поведение связано с предпраздничными хлопотами и стрессом от процесса выбора подарков. Еще одним фактором стало чрезмерное потребление праздничной еды и алкоголя.

Ранее ученые из Университета Ковентри и Оксфордского университета пришли к выводу, что сексуальная активность способствует продлению молодости, в том числе препятствует развитию старческой деменции и других проблем с интеллектом. В исследовании приняли участие 73 человека (28 мужчин и 45 женщин) в возрасте от 50 до 83 лет.