В Армении выпустили из-под ареста призывавшего к кровопролитию полицейского

В Армении выпустили из-под ареста полковника полиции Саята Шириняна, призывавшего к кровопролитию на фоне массовых протестов в стране. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает «Sputnik Армения».

«Суд рассмотрел нашу жалобу и решил удовлетворить протест. Задержание полковника Шириняна было признано необоснованным, и он был освобожден из-под стражи в зале суда», — заявил его адвокат.

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Ширинян был задержан из-за сообщения в Facebook, в котором он утверждал, что если бы возглавлял оппозицию, то пошел бы на конкретные шаги.

«Я не осуждаю организаторов, несмотря на то, что они избегают кровопролития. Однако уже очевидно, что без кровопролития невозможно», — заявлял полицейский.

В Армении полтора месяца проходят массовые акции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Они начались после того, как глава правительства вместе с лидерами России и Азербайджана подписал заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предполагает территориальные уступки в пользу Баку.

Сам Пашинян утверждает, что чист перед народом. По его словам, отказ от перемирия грозил полной потерей Карабаха.