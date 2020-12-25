В Кремле рассказали о слежении Путина за ценами на продукты

Президент России Владимир Путин продолжает держать под личным контролем ситуацию с ценами на продукты, рассказали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на эту тему осуществляется регулярный мониторинг, передает «Интерфакс».

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«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и правительства. Вы знаете, что осуществляется регулярный мониторинг на эту тему. Поэтому ответ положительный: да, это контролируется», — так Песков ответил на вопрос о том, следят ли власти за изменениями цен. Пескова спросили также, не связан ли рост цен на яйца, рыбу, огурцы и помидоры с тем, что правительство стало регулировать стоимость социально значимых товаров — сахара и подсолнечного масла. Это, посчитали в Кремле, нужно проанализировать экономистам.

Ранее в пятницу, 25 декабря, глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал несколько причин роста цен на продукты. По его словам, это связано с общемировым трендом, а также со снижением урожая и падением курса рубля. Он добавил, что регулирование цен может применяться «только очень точечно» и лишь в том случае, если остальные экономические меры не сработают.

В Совфеде к жесткому контролю цен отнеслись настороженно: Валентина Матвиенко предупредила, что такая политика может привести к дефициту товаров.