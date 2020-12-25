Девятилетнюю сироту наказали за долги казненного отца

В Китае суд признал девятилетнюю девочку Чен Ман ответственной за долги казненного отца. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2013 году мужчину приговорили к смерти за убийство своей жены и тещи. Незадолго до преступления он продал жилье за примерно 84 тысячи долларов, но позднее на имущество был наложен арест, и покупатель, отдав деньги, не получил прав на квартиру.

Покупатель обратился в суд, который постановил, что дочь, будучи наследницей отца, унаследовала и его долги. После того, как Чен не смогла выплатить долг, на нее наложили санкции в виде «ограничения на потребление», запрещающего, среди прочего, пользоваться самолетами и высокоскоростными поездами. В Китае такая практика часто используется, чтобы привлечь должников к выплатам.

После того, как это дело попало в местные СМИ и вызвало широкий резонанс, суд пересмотрел решение, «учитывая трагическую семейную историю», и извинился перед девочкой.

Китайское правительство начало реализовывать систему социального кредита в начале 2010-х. Рейтинг учитывает репутацию граждан в государственных и общественных делах, коммерческой деятельности и судебной практике. Обладателям низкого рейтинга могут отказать в приеме детей в элитные частные школы, обслуживании в люксовых гостиницах, занятии руководящих должностей в некоторых отраслях, а также наложить другие санкции.