ФСБ поймала рецидивиста за побег от суда и попытку покинуть Россию

В Саратовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали иностранца, неоднократно нарушавшего закон в России, за попытку сбежать из страны. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

По данным пресс-службы, рецидивист из СНГ подозревается в незаконном пересечении границы. Будучи подсудимым по уголовному делу, мужчина скрылся от суда. Ранее он был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений. После задержания его арестовали. Ему грозит тюремный срок, а затем депортация на родину.

17 декабря сообщалось, что во Владимире из суда совершил побег 45-летний вор в законе Леван Абуладзе, известный в криминальных кругах как Леван Сухумский.