Сорванную ФСБ попытку вооруженного прорыва с Украины устроили ради заложника

За попыткой троих вооруженных мужчин прорваться в Россию с Украины в Белогородской области стояла специальная операция Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом в среду, 9 декабря, со ссылкой на неназванные источники сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, реальной целью нападавших был россиянин, когда-то воевавший в ополчении Донбасса. Украинские диверсанты захватили его в России и ввели заложнику химический раствор, чтобы он не мог сопротивляться. После этого диверсионная группа направилась к российско-украинской границе.

Там со стороны Украины ее уже встречал вооруженный отряд Сил спецопераций (ССО) Украины из троих человек. Но тут в дело вмешались пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. По некоторым данным, один из бойцов ССО был убит, а захваченный в плен россиянин — освобожден.

Сейчас российские спецслужбы выявляют в стране украинскую агентурную сеть, без которой такой наглый захват заложника был бы невозможен. Как ранее рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко, при убитом в ходе перестрелки на границе мужчине были найдены автомат, магазин с патронами, рация и прибор ночного видения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь военнослужащего для воспрепятствования законной деятельности»). О перестрелке на участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям спецслужба впервые сообщила 4 декабря.