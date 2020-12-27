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Российский генерал оценил публикацию о кошмаре для Европы

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Публикация издания Die Welt о том, что эпоха гиперзвукового оружия является кошмаром для Европы, похожа на фейк. С такой оценкой выступил бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник Виктор Есин, сообщает «Московский комсомолец».

По его словам, тревога, поднятая немецкими журналистами, не имеет под собой оснований. «Россия в соответствии с договором СНВ-3 и другими соглашениями, уведомляет американскую сторону о пусках своих учебно-боевых ракет не менее чем за 24 часа до их начала», — объяснил он.

Есин отметил, что аналогичным образом поступает и американская стороны. Подобные соглашения у России существуют также с Китаем. «Хотя я честно скажу: очень хорошо, что европейцы забеспокоились по этому поводу», — сказал он. Генерал-полковник объяснил, что в случае, если «дело дойдет до "горячего", предупреждать уже никто никого не будет».

Ранее журналист Герхард Хегман в статье для газеты Die Welt заявил, что развитие гиперзвукового оружия является кошмаром для европейской безопасности и новым витком в «спирали угроз». Он напомнил об учебном запуске межконтитентальных ракет в Охотском море с российской подводной лодки. Тогда на ракетной базе США в Германии сработали сигналы тревоги.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что США создавали систему противоракетной обороны, чтобы нарушить стратегический баланс и стабильность в мире. Речь идет о так называемом антиракетном зонтике, пояснил он. Однако российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире, заверил глава государства.

В декабре 2019 года первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.

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