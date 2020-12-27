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Песков заявил о 20 годах нападок на президента

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Атаки и нападки в адрес президента России Владимира Путина идут уже 20 лет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс».

При этом за годы президентства у Путина сформировался определенный «иммунитет», добавил Песков. «Реагировать на каждый чих, каждую инсинуацию или, по-русски говоря, вранье, он никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, атаки на Путина идут с Запада, а также изнутри страны. Президент «более устойчив, чем сила всех этих огрызаний», резюмировал Песков.

Ранее журналист грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгий Габуния обратился к Путину с вопросом жалел ли он «оружия для Грузии». «Разве что не сбросил на нашу землю атомную бомбу», — сказал телеведущий. В июле 2019-го Габуния в эфире осыпал ругательствами российского президента. Журналист по-русски назвал его «вонючим оккупантом».


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