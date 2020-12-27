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Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео

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Жители Томска станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео. Запись была размещена в Instagram-аккаунте организатора съемки Ильи Строева.

На кадрах видно, как несколько молодых людей и девушек приезжают на Ново-Соборную площадь в центре города, раздеваются до купальников и начинают танцевать. Некоторые из них надели соломенные шляпы, а один даже взял с собой удочку.

Как отметил Строев, экстремальную съемку, получившую название «держитесь, люди, скоро лето», он решил устроить к своему дню рождения.

«Погодка сделала свое дело и подарила нам рекордный минус. Мы собрались самой отмороженной бандой в летних нарядах и с нашим неповторимым запалом, чтобы поднять позитив всем, кто мерзнет в наши сибирские минус сорок градусов», — написал он, добавив, что уже проводил подобный эксперимент восемь лет назад.

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