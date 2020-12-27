Путин оценил роль МЧС в борьбе с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин оценил вклад МЧС в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в ходе поздравления сотрудников ведомства с Днем спасателя, передает РИА Новости.

Глава государства поблагодарил спасателей за результативную работу в текущем году — за проявленный профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске и других ситуаций чрезвычайного характера. «А также особо отмечу ваше участие в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что МЧС празднует 30-летие. «Эту ответственную и трудную, действительно нелегкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужеств», — подытожил он.

Ранее Путин присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву воинское звание генерала армии. Он возглавляет МЧС с 18 мая 2018 года. В этом же году получил звание генерала-полковника.