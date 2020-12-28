Мужчина заразился COVID-19, проболел девять месяцев и умер

Один из первых заболевших COVID-19 пациентов в Австралии умер через девять месяцев после заражения. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина из штата Новый Южный Уэльс скончался 21 декабря от респираторных осложнений новой коронавирусной инфекции. У него нашли COVID-19 в марте. Пациент стал первым умершим с этим диагнозом в Австралии с 19 сентября.

Начальница медицинской службы Керри Чант (Kerry Chant) заявила, что пациенту делали тест на COVID-19 незадолго до смерти. Анализ дал отрицательный результат. Чант отметила, что пациент не был заразным и не представлял опасности для окружающих.

Смерть больного, по ее словам, продемонстрировала долгосрочные опасные последствия новой коронавирусной инфекции: «Я думаю, случившееся подтверждает факт, что иногда осложнения могут быть настолько серьезными, что поражение легких и другие патологии, вызванные COVID-19, могут стать причиной смерти через много месяцев после заражения».

Чант добавила, что большинство заболевших испытывают легкие симптомы и выздоравливают от вируса менее чем за две недели. Однако у некоторых развивается так называемый «долгосрочный ковид», и пациенты месяцами страдают от усталости, боли в суставах, одышки, боли в груди, затяжного кашля и изменения восприятия запаха или вкуса. Одни больные теряют обоняние и способность ощущать вкус, у других они изменяются или усиливаются.

По последним данным, к 28 декабря в Австралии выявлено 28,3 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего от COVID-19 погибли 909 жителей страны.