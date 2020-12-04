Бизнесмен написал семье «COVID-19 добил меня» и покончил с собой

Финансовый консультант из английского города Йорк написал семье «COVID-19 добил меня» и свел счеты с жизнью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

55-летний бизнесмен Ник Ганнелл (Nick Gunnell) оказался жертвой кризиса, произошедшего в стране на фоне новой коронавирусной инфекции. Введенный в пандемию карантин разрушил его бизнес, который он вел около 30 лет. Из-за этого мужчина начал страдать от тревожности и проблем со сном.

Согласно записи с камер наблюдения, полученных полицией, он совершил самоубийство 30 июня примерно в час дня, после того как написал родным прощальную записку.

Позже стало известно, что до коронавируса Ганнелл планировал продать бизнес и отправиться с женой путешествовать по островам Греции. Однако пандемия разрушила всего его планы и довела его до суицидальных мыслей.

«Ник Ганнелл старался жить по максимуму и был чудесным мужем, отцом, отчимом, братом, дядей и прекрасным другом для многих», — отметил его брат Джез.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Махасаракхам женщина покончила с собой после того, как осталась без заработка во время эпидемии новой коронавирусной инфекции. Брат нашел ее, когда она была еще жива, и повез в больницу, но в дороге женщина умерла.

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