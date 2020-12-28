Мужчина потратил три тысячи рублей и стал миллиардером

Американец отметил Рождественский сочельник в казино города Лас-Вегас, штат Невада, и разбогател на 15,5 миллиона долларов (более миллиарда рублей). Об этом сообщает FOX 13 News.

Мужчина, представившийся Кевином, посетил казино 24 декабря в канун католического Рождества. Он сорвал джекпот на игровом автомате International Game Technology Megabucks примерно в 12:30 по местному времени, после того как потратил 40 долларов (три тысячи рублей).

Владелец казино отметил, что выигрыш Кевина на игровом автомате оказался самым крупным в Неваде за последние восемь лет.

Победитель рассказал, что использует часть денежного приза на развитие личного бизнеса и добрые дела.

Ранее сообщалось, что мужчина решил развлечься, пока находился в командировке в американском городе Лас-Вегас, штат Невада, и сорвал джекпот. Он озолотился после того, как сыграл на автомате «Колесо фортуны».