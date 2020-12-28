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В Крыму задержаны замминистра экологии и сотрудник ФСБ

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В Крыму сотрудники ФСБ задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов республики Сергея Компанейцева и сотрудника регионального управления ФСБ Антона Калиниченко. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в прошлом чиновник и чекист вместе работали в органах Службы безопасности Украины. Сергей Компанейцев ушел со службы в 2005 году, а Калиниченко в 2014 году перешел в ФСБ.

Бывших сослуживцев заподозрили в вымогательстве 38 миллионов рублей у местных предпринимателей. По данным источника издания, в уголовном деле речь идет в том числе о незаконной застройке территорий заповедников и передаче в частные руки государственных охотничьих угодий для браконьерской деятельности. Обеспечил это Компанейцев — с ноября 2016 года по январь 2017 года он возглавлял государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству Крыма, а затем стал замминистра экологии. Силовую поддержку преступной схемы организовал его бывший коллега, Калиниченко.

Следственный комитет России, ФСБ России и Министерство экологии Крыма официально не прокомментировало ситуацию.

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