Российского экс-чиновника обвинили в афере на 800 миллионов рублей

Экс-главу администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова, задержанного за хищение 700 миллионов рублей, заподозрили в еще одной многомиллионной афере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

В уголовное дело чиновника добавили новый эпизод мошенничества. По версии следствия, с 2016 по 2017 год сотрудники администрации Выборгского района, используя свое служебное положение, вывели из бюджета более 800 миллионов рублей. Они обеспечили оплату несуществующих обязательств учреждения «Служба заказчика» перед компаниями «ПроектСтрой» и «ПроектСтрой СПб». Схема была разработана совместно с представителями указанных организаций.

Обналиченными деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению. Орлову предъявлено обвинение.

На этом основании суд продлил домашний арест экс-чиновнику до 12 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Геннадия Орлова, подавшего в отставку 16 октября, заподозрили в мошенничестве на сумму более чем 700 миллионов рублей. По данным следствия, он внес в документы о выполненных работах заведомо ложные сведения о капитальном ремонте зданий, расположенных в Выборге, который на самом деле не выполнялся. Деньги на ремонт дорог взяли из средств местного бюджета. Орлов, по информации СКР, мог действовать в сговоре с председателем местного комитета финансов.