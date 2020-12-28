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В реакции Москвы на вызов российского посла в МИД Израиля увидели противоречие

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Израиль увидел противоречие в реакции Москвы на вызов ее посла Анатолия Викторова в израильский МИД. Об этом говорится в статье The Jerusalem Post.

В издании обратили внимание на комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая выразила удивление «обостренной реакцией [Израиля] на затронутые в интервью вопросы». В ведомстве указывали, что слова Викторова, возмутившие израильские власти, были изложены вне контекста.

Однако The Jerusalem Post указывает, что фактически Захарова повторила его слова. Так, и представитель МИД, и российский посол указывали на проблемы в палестино-израильских отношениях. Помимо этого, Захарова утверждала, что изложенная в интервью позиция «неоднократно доводилась до израильских коллег на различных уровнях».

9 декабря Викторова вызвали в израильский МИД. Там ему предъявили претензии из-за слов о том, что невыполнение Израилем резолюций ООН по конфликту с Палестиной — более серьезная проблема для региона, нежели участие Ирана в войнах.

Израиль в начале июля 2020 года начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Эти планы вскоре были на время отложены из-за пандемии коронавируса. После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, а Израиль — спорными.

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