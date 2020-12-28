В Москве нашли задушенного полковника МВД

В Москве в одной из квартир нашли тело задушенного полковника МВД. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, речь идет о полковнике милиции в отставке, бывшем замначальника отдела полиции по Юго-Восточному округу столицы 73-летнем Александре Кормилицине. Он был обнаружен в кровати в своей квартире на улице Печорская. Вокруг шеи погибшего был обмотан бинт. Сыщики подозревают, что пенсионера убили умышленно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Погибший служил в правоохранительных органах с 1969 года. Начинал с должности постового милиционера и дослужился до замначальника отдела по организации службы. На протяжении нескольких лет был председателем объединенного Совета ветеранов УВД Юго-Восточного округа столицы.

9 сентября сообщалось, что в Москве обнаружили тело 96-летнего бывшего заместителя главы МВД СССР Игоря Осипова.