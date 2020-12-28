Отели Подмосковья начнут принимать гостей только с тестом на коронавирус

Отели Подмосковья начнут принимать гостей только с отрицательным тестом на коронавирус. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на портале регионального правительства.

Согласно документу, если тест сделан методом ПЦР, тогда он должен быть получен посетителем отеля не ранее чем за три дня до заселения, если методом иммуноферментного анализа (ИФА) — за пять дней. Помимо этого, во всех гостиницах в обязательном порядке будет организовано проведение термометрии с использованием бесконтактных средств измерения температуры тела: при размещении в номерах, в течение дня на территории предприятия и при входе в здание.

Ограничения будут действовать с 28 декабря до 15 января 2021 года. Помимо этого, с 31 декабря для проведения корпоративов в ресторанах и барах Подмосковья необходимо будет предоставить отрицательные тесты на коронавирус всех участников мероприятия.

Ранее в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья заявили, что не планируют ужесточать ограничения в торговых центрах и магазинах в период новогодних праздников, так как в этом нет необходимости.

11 декабря губернатор Андрей Воробьев своим указом продлил действующие в регионе ограничения. До 12 января 2021 года будет действовать режим самоизоляции для граждан с хроническими заболеваниями и тех, кто старше 65 лет. Учащиеся областных вузов и колледжей продолжат учиться дистанционно, льготные транспортные карты по-прежнему остаются заблокированы.