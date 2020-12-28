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Глава МИД Турции обсудит с Лавровым безопасность азербайджанских границ

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обсудит шаги по обеспечению безопасности границ Азербайджана с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе предстоящей встречи. Его слова приводит ТАСС.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара и Москва продолжают сотрудничать, несмотря на расхождения во взглядах. В качестве примеров он привел взаимодействие стран по урегулированию конфликтов в Сирии и Ливии. «Мы также обсудим тему Азербайджана и Армении. Необходимо, чтобы безопасность границ Азербайджана была обеспечена в рамках мер международного права. В этом вопросе мы рассмотрим шаги, которые будет необходимо предпринять», — заявил дипломат на пресс-конференции в Анкаре.

Ожидается, что переговоры между Чавушоглу и Лавровым пройдут в Сочи 29 декабря. Министры примут участие в заседании Совместной группы стратегического планирования, которая действует в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях. Азербайджан получил контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион вошли российские миротворцы.

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