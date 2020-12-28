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В России за сутки умерли 487 пациентов с COVID-19

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки умерли 487 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в стране скончались 55 265 инфицированных, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации в своем Telegram-канале.

Также в стране за сутки коронавирусом заразились 27 787 человек. Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии составило 3 078 035.

Больше всего случаев заражения в Москве (6253), Петербурге (3748), Подмосковье (1606). Меньше всего — в Еврейской автономной области (17) и в Ненецком автономном округе (3).

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