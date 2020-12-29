Назван первый живой «организм» на Земле

Ученые Института Скриппса предположили новое объяснение возникновения жизни на Земле. Оказалось, что первым живым «организмом» могла стать самовоспроизводящаяся смесь из ДНК и РНК, которая возникла в результате простых химических реакций. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition, кратко о них сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

В новой работе авторы подвергли сомнение гипотезу РНК-мира, согласно которой первые репликаторы (структуры, способные к размножению) представляли собой РНК-молекулы. По их мнению, РНК была слишком «липкой», чтобы созданная на ее шаблоне новая нить могла отсоединиться от родительской молекулы. В современных организмах правильную репликацию обеспечивают специальные ферменты, который отсутствовали до появления первых живых клеток.

Однако химерные молекулы из ДНК и РНК могли бы обойти эту проблему. Ученые показали, что простое вещество, называемое диамидофосфатом, могло соединять рибонуклеозиды («строительные кирпичики» РНК) в длинные цепочки и то же самое делать с ДНК.

По словам исследователей, открытие поможет разработать новые методы синтеза РНК и ДНК-молекул без ферментов, применение которых связано с затратами из-за их хрупкости и требовательности к условиям содержания.