Президент Аргентины объяснил критику российской вакцины от коронавируса

Президент Аргентины Альберто Фернандес объяснил критику российской вакцины от коронавируса. Одна из причин давления — геополитическая борьба, заявил он в интервью для TV Publica.

«Надо учитывать развернувшуюся торговую войну. Кроме того, поскольку мир жаждет получить вакцину, идет и геополитическая борьба за звание того, кто ее предоставит. Как мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с российской вакциной», — цитирует Фернандеса ТАСС.

Политик добавил, что производство препарата — это бизнес, где заключаются сделки на миллионы долларов. За эти сделки и идет жесткая и иногда даже грязная борьба, признал он. В ответ на критику аргентинский президент заявил, что в то время как власти разных стран пытаются найти хоть какое-то количество препарата, Буэнос-Айрес и Москва договорились о поставках 300 тысяч доз.

Вакцинация препаратом «Спутник V» в Аргентине началась 29 декабря. Местные власти зарегистрировали российскую вакцину еще 23 декабря. До этого Буэнос-Айрес подписал договор на поставку десяти миллионов доз российского препарата. Фернандес отмечал, что первым привьется российской вакциной и не сомневается в качестве препарата.

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