Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил возможность искусственного происхождения коронавируса. Его слова приводятся в издании Berliner Zeitung.

Он отметил, что ученые разных стран сходятся во мнении относительно происхождения инфекции: скорее всего, вирус не был разработан в лаборатории. При этом пандемия COVID-19 все равно обнаружила опасности, которые существуют в связи с возможностью разработки биологического оружия.

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«Мы должны быть готовы к его применению, потому что мы знаем, что оно все еще существует, и что существует риск его использования и государствами, и террористами», — рассказал Столтенберг.

Весной американский телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников сообщил, что первый пациент, заразившийся коронавирусом нового типа, был работником лаборатории Уханьского института вирусологии. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ заявил, что версия о разработке коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории в Ухане не имеет никаких научных оснований. США призвали Китай раскрыть полную информацию о первом заражении вирусом.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 81 миллиона человек.

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