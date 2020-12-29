Украина попросила Боснию передать ей подаренную Лаврову икону на экспертизу

Украина попросила Боснию и Герцеговина (БиГ) передать ей православную икону, которую член президиума страны Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.

По его словам, Киев попросил власти страны безотлагательно передать реликвию для проведения научной экспертизы. Он добавил, что содействие БиГ в этом вопросе «подтвердила бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной, уважения ее суверенитета».

Николенко добавил, что украинские власти готовы сотрудничать с боснийско-герцеговинскими следственными органами для выяснения обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории Украины. Для решения этой проблемы Киев также привлек сотрудников Интерпола.

17 декабря, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием срочно предоставить информацию об иконе, подаренной Лаврову, а также способствовать ее немедленному возвращению на родину. «Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины», — объявила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович. Россия вернула подарок 23 декабря.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте реликвии стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».